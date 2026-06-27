La Policía Nacional detiene a un hombre por agredir a una trabajadora de un hospital de Elche cuando estaba siendo atendido

Un hombre de 43 años de edad ha sido detenido en Elche acusado de agredir a una trabajadora sanitaria de un hospital del municipio ilicitano cuando estaba siendo atendido de una fractura en el área de Urgencia del centro sanitario.

La víctima formalizó la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional de Elche explicando que en el momento en el que el personal médico trataba la lesión del denunciado, éste comenzó a mostrarse agresivo, presuntamente como consecuencia del dolor, llegando a propinar varios puñetazos en la espalda de la sanitaria. Posteriormente, habría agarrado a la víctima por la zona de los hombros y la habría zarandeado con fuerza, mientras gritaba que no le tocaran.

La Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de la Policía se hizo cargo de la investigación. Sus agentes localizaron al hombre denunciado y, según ha desvelado este sábado la Policía Nacional, procedieron a su detención bajo la acusación inicial de un presunto delito de atentado a agente de la autoridad ya que la víctima ostentaba la condición de empleada pública y la agresión se habría producido mientras realizaba labores propias de su puesto de trabajo en un centro hospitalario público.

.