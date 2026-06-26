De padres a hijos: 'La Familia 1923' se integra en la Federación de Peñas del Elche

La Federación de Peñas del Elche ha aprobado la incorporación de la 'Peña Franjiverde La Familia 1923', una nueva agrupación integrada por cerca de medio centenar de seguidores con una larga trayectoria de vinculación y apoyo al club ilicitano. Uno de los miembros y padrino de honor de la peña es el excapitán del Elche, Adolfo Soto Villena.

Una de las señas de identidad de esta nueva peña franjiverde es la pasión que se ha trasladado a las nuevas generaciones. Tras muchos años siguiendo al equipo por toda España, sus miembros acuden ahora al Martínez Valero y se desplazan acompañados de sus hijos. Después de acumular varios años compartiendo la afición de manera informal, sus sus integrantes han decidido dar el paso y constituirse oficialmente como peña.

De esta manera, la nueva peña inicia una etapa diferente en la que seguirán arropando al Elche por toda la geografía española. Por su parte, la Federación de Peñas suma una nueva agrupación formada por seguidores comprometidos con el apoyo al equipo y con los valores que representa la entidad ilicitana.