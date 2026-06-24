El balance de la noche de San Juan en Elche: tres positivos por consumo de drogas, un hornillo intervenido y cinco toneladas de basura en las playas

La celebración de la noche de San Juan en Elche se ha celebrado sin incidentes reseñables más allá de tres positivos en pruebas por consumo de sustancias estupefacientes en los controles de tráfico realizados por la Policía Local ilicitana en los alrededores de las zonas de costa.

Según ha desvelado este miércoles el Ayuntamiento de Elche, durante la noche de este pasado martes y la madrugada de este miércoles se han realizado controles policiales en las zonas de Los Arenales del Sol, Carabassí, El Altet, La Marina y El Pinet. En ellos, se ha dado el alto a una treintena de vehículos, registrándose tres pruebas de consumo de drogas positivas, ocho actas por tenencia de estupefacientes y una por tenencia de spray pimienta.

Además, se ha llevado a cabo la intervención de artefactos pirotécnicos y de hornillos para hacer barbacoa.

Del mismo modo es destacable que durante la noche no se han producido peleas ni detectado hogueras. Tampoco se ha requerido la presencia policial por quejas de ruidos, hurtos o robos.

En el dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Local de Elche participaron 45 agentes.

Cinco toneladas de basura

Por otra parte, más de una veintena de operarios han formado parte el dispositivo extraordinario de limpieza puesto en marcha de madrugada en el litoral ilicitano.

Ese dispositivo ha recogido alrededor de cinco toneladas de residuos.

Trabajadores del servicio de limpieza de Elche en una playa. | Ayuntamiento de Elche

Los operarios que han integrado ese dispositivo extraordinario han contado con distintos equipos entre máquinas limpia playas, volquetes, camiones cisterna, baldeadoras y barredoras, además de vehículos todoterrenos y material auxiliar de apoyo. Al mismo tiempo se han reforzado durante toda la noche los contenedores disponibles.