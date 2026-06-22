SEGUNDA DIVISIÓN

Eldense: Antiviolencia propone el cierre durante un mes del Nuevo Pepico Amat

Por la invasión de campo en el choque del ascenso ante el Atlético Madrileño

Felipe Canals

Elche |

Jugadores del CD Eldense celebando el gol de la victoria ante el Atlético Madrileño.
Jugadores del CD Eldense celebando el gol de la victoria ante el Atlético Madrileño. | Onda Cero Elche

El Consejo Superior de Deportes ha anunciado que "la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto el cierre durante un mes del estadio Nuevo Pepico Amat de Elda (Alicante) por la invasión de campo durante el partido contra el Atlético Madrileño, celebrado el 16 de mayo y correspondiente a la jornada 37 de Primera Federación".

En el comunicado se recoge que, tras el pitido final, "se produjo una avalancha de aficionados locales hacia el terreno de juego". "Un seguidor ultra arrancó un banderín y agredió a un jugador del equipo visitante, sin causarle lesiones aparentes", añade.

La Comisión Permanente propone una multa de 10.000 euros y la clausura del estadio durante un mes. Además, el aficionado en cuestión se enfrenta a una petición de multa de 10.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de 18 meses por una infracción grave.

Cabe destacar que Antiviolencia también ha propuesto el cierre de Riazor y El Sardinero, estadios de Deportivo y Racing de Santander, por la invasión de campo tras el ascenso de ambos conjuntos a Primera División.

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