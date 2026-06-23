Pepe Contreras, secretario técnico del Elche: "Vamos a intentar que haya alguna cara nueva antes del 1 de julio"

Pepe Contreras, secretario técnico del Elche, ha pasado este martes por los micrófonos de Onda Cero a poco más de una semana para el inicio de la pretemporada del conjunto franjiverde. "Vamos a intentar que haya alguna cara nueva antes del 1 de julio", ha admitido el manchego.

Contreras ha reconocido que están siendo días de mucho trabajo y de "muchas conversaciones" sobre lo que precisa el nuevo cuerpo técnico. Cuestionado sobre si la presencia del técnico bonaerense hará mirar más al mercado sudamericano, ha negado que vayan a llegar más jugadores desde esos países por ese motivo.

Será la segunda temporada consecutiva del Elche en Primera. "A estas alturas el año pasado todas las encuestas nos daban por candidatos al descenso y eso ha cambiado", ha destacado. "También notamos que el Elche es un equipo de Primera a la hora de ir al mercado", ha añadido.

Contreras ha afirmado que esta pretemporada no habrá tanta presencia de la cantera como en cursos anteriores, puesto que hay más jugadores de la primera plantilla con contrato en vigor. Sobre los que regresan de cesión, ha afirmado que tendrán la oportunidad de convencer a Anselmi. Barzic, Ali o Bambo harán la pretemporada con el primer equipo.

En la misma situación se encuentra Adam, a quien los problemas físicas le lastraron en la segunda vuelta de la temporada. Pepe Contreras ha aseverado que quieren ver su nivel tras la lesión, aunque ha dejado claro que los sondeos de otros clubes por los cedidos no cesan.

Nombres propios

El mercado de fichajes calienta motores y ya hay varios nombres de futbolistas a los que se le relaciona con el Elche. Uno de ellos es el de Santiago Montiel, un jugador al que Contreras ha considerado "interesante". Ha añadido que "por características puede encajar" y ha resaltado su "habilidad" en el uno contra uno.

Otro futbolista que "encajaría" en el equipo franjiverde para Contreras es Pablo Torre. El descenso del Mallorca le puede liberar y el Elche ya estuvo interesado en el exjugador del Barça el pasado verano. "Es un jugador con talento", ha puntualizado el secretario técnico.

Por otro lado, Contreras ha negado que haya algo con el lateral Diego Rico y ha recordado que la política del club desde la llegada de Bragarnik es apostar "por gente joven". En ese sentido, se ha mostrado abierto a contar con cesiones desde los 'grandes' y ha destacado que con Iñaki Peña o Héctor Fort se establecieron contactos varios meses antes de su llegada al Martínez Valero.

Por último, ha confirmado que en portería la pretemporada la iniciarán Dituro, Iturbe y Owen. No está asegurada la continuidad del canterano del Atlético de Madrid. "Haremos lo que más convenga a ambas partes, pero no vamos a hacer que de pasos atrás en su carrera", ha sentenciado.