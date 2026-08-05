El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche se consolida como referente en la atención al nacimiento.

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha alcanzado la Fase 4D de la acreditación IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia), que es el máximo nivel reconocimiento y que posiciona al centro como referente en la atención al nacimiento.

Este es el tercer hospital de Alicante con mayor número de nacimientos, más de 1.200 partos anuales. Solo otros 13 hospitales públicos en España han logrado tener esta acreditación y el de Elche es el segundo centro de la Comunidad Valenciana en alcanzarla.

Carmen Rodríguez es supervisora en la Unidad de Partos del Hospital Universitario del Vinalopó y ha destacado lo que supone este reconocimiento para el equipo como reflejo de la atención de calidad, cercana y basada en las mejores prácticas disponibles que ofrecen. Además ha recalcado la importancia de humanizar la asistencia al nacimiento como momento clave en la vida de las familias y ofrecer apoyo e información necesaria desde el primer momento.

Este logro es fruto del trabajo continuado del equipo de profesionales del centro a lo largo de la implantación de las distintas fases del proceso de acreditación, que ahora ha culminado con la obtención del máximo nivel.

Esto ha conllevado la implantación de medidas dirigidas a mejorar la atención materno-infantil, entre ellas, la formación específica de profesionales, la actuación de protocolos basados en la evidencia científica y el acompañamiento a las familias durante el embarazo y el posparto.