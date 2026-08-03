Santa Pola aprueba iniciar la licitación para construir la piscina municipal y una residencia deportiva.

En Santa Pola el pleno ha aprobado por unanimidad el inicio de la licitación para construir la piscina municipal y una residencia deportiva. Esto supone algo histórico para el municipio, ya que permitirá desbloquear la construcción de la piscina municipal que quedó paralizada en 2008 al entrar en concurso de acreedores la empresa adjudicataria de su construcción y gestión, cuando el edificio estaba al 82% de su ejecución.

Los cuatro grupos municipales, PP, PSOE, Vox y Més Santa Pola, han votado a favor de la propuesta, por lo que se ha aprobado por unanimidad. La empresa adjudicada tendrá 40 años de concesión para la explotación, un plazo necesario para amortizar la importante inversión de más de 15,6 millones de euros que realizará la adjudicataria. Y desde el momento de la adjudicación la empresa tendrá un plazo de seis meses para la elaboración del proyecto de ejecución y 18 meses para completar las obras.

El complejo tendrá casi 10.000 metros cuadrados modificables, de los que 5.249 metros cuadrados corresponden al centro deportivo y 4.347 a la residencia deportiva. Aprovecharán tan solo la cimentación y la estructura del edificio inacabado de la piscina y este nuevo espacio albergará piscinas cubiertas y zona spa, salas fitness y espacios complementarios y de servicios. También podrán crearse otros usos no deportivos como cafetería, restauración, máquinas de vending, tiendas o servicios de salud y estética.

El nuevo edificio agregado desarrollará 88 alojamientos dobles distribuidos en cuatro plantas, dos de ellos adaptados a accesibilidad universal, además de zonas comunes como sala de desayunos, comedor o coworking.