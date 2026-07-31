La Gran Playa de Santa Pola continúa cerrada al baño por la calidad del agua

El Ayuntamiento de Santa Pola ha prohibido de forma temporal el baño en toda la Gran Playa este jueves. Esta clausura se debe al mal estado registrado en los últimos análisis sobre la calidad del agua, con parámetros alterados. Esta medida se ha tomado por precaución y de forma provisional hasta conocer los resultados de un contraanálisis.

La orden de cierre ha sido comunicada por la Dirección General del Agua, que afecta a la zona de baño. Los usuarios pueden seguir accediendo a la arena, siempre y cuando respeten la prohibición adoptada por las autoridades mientras continúe el cierre provisional.

Los santapoleros están a la espera de conocer los resultados de la contraprueba para, tal y como han informado desde el Ayuntamiento de Santa Pola, que puedan volver a abrir la playa, siempre y cuando los resultados sean favorables.