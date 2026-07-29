Arenales del Sol acogerá en septiembre las finales de las Ligas Nacionales de Triatlón

Arenales del Sol volverá a situar a Elche como escenario nacional del deporte con la celebración de las Ligas Nacionales de Triatlón los días 12 y 13 de septiembre. La competición reunirá a los 60 mejores clubes de Primera y Segunda División, tanto en categoría femenina como en masculina.

Las pruebas tendrán lugar entre la playa de Arenales del Sol, donde se llevará a cabo el segmento de natación, además de un circuito urbano que recorrerá la avenida San Bartolomé de Tirajana y las calles Albacete y Bahía.

El programa comenzará el sábado 12 de septiembre con el Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes y el Nacional de Relevos Mixtos, mientras que el domingo 13 se disputará el Campeonato de España SuperSprint 2x2, prueba que decidirá definitivamente los títulos de las ligas nacionales de la temporada del año 2026.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Antonio Román, ha destacado la satisfacción que supone que Arenales del Sol repita como sede de una competición nacional por el escaparate que supone para la ciudad de Elche.