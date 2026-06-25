El horario del partido de España contra Uruguay impide que se pueda ver en locales de hostelería de Elche

El partido del Mundial de fútbol que en la madrugada de este sábado va a enfrentar a España con Uruguay no podrá seguirse en Elche establecimientos con licencia de bares, cafeterías o restaurantes. El encuentro comenzará a las 02:00 horas del sábado en España y el horario de verano de los locales con ese tipo de licencia se extiende hasta las 02:30 horas.

Los representantes de las asociaciones que aglutinan a los locales de esas características trasladaron hace unas semanas al equipo de gobierno la petición de ampliar el horario de apertura en los días en los que la selección española juegue de madrugada en el Mundial, pero no ha sido atendida aludiendo a la imposibilidad de hacerlo para evitar molestias a los vecinos en ese horario de descanso nocturno.

Los locales solicitaron también poder sacar las pantallas de televisión a las terrazas en los partidos de España que se jueguen por la tarde y esa circunstancia sí ha sido atendida.

Desde la Policía Local de Elche se ha informado por medio de un escrito remitido a bares, cafeterías y restaurantes que “deberán respetar estrictamente el horario de cierre que les corresponda conforme a la normativa vigente y a las condiciones de su autorización”.

En la misiva remitida por la Policía Local ilicitana se incide en que “no existe autorización municipal para la ampliación del horario de cierre de los establecimientos” y se recuerda que “el derecho al descanso vecinal debe prevalecer sobre la celebración de eventos festivos, deportivos o de ocio, debiendo los titulares de los establecimientos adoptar las medidas necesarias para evitar molestias, ruidos, aglomeraciones, consumo de bebidas en el exterior, ocupaciones indebidas o cualquier otra conducta que pueda alterar la convivencia ciudadana”.

Además, en la comunicación de la Policía Local se advierte que “en caso de incumplimiento” se procederá a incoar acta de sanción.