El preacuerdo del nuevo convenio del calzado prevé un incremento salarial del 12 % en los próximos cuatro años

Los sindicatos CCOO y UGT y las Patronales del sector calzado y de componentes para el mismo han alcanzado un preacuerdo en torno a la firma del nuevo convenio colectivo del sector lo que ha llevado a los agentes sindicales a cancelar la convocatoria de huelga general en el sector que inicialmente habían impulsado para hoy.

Ese preacuerdo llega tras más de seis meses de negociones y ahora va a tener que ser ratificado en las asambleas de trabajadores que se van a desarrollar para que, una vez que eso ocurra, proceder a la firma definitiva del convenio lo que podría ocurrir el próximo día 22 de julio, cuando hay fijada una cita para proceder a la firma del documento.

El convenio va a tener una vigencia hasta 2029 y, según ha desvelado el sindicato CCOO, contempla una subida salarial del 4 % para este año, con efectos desde el pasado 1 de enero; mientras que en 2027 habrá un incremento retributivo del 3 %; del 2,5 % para 2028 e idéntico índice para 2029.

Con ello, la subida salarial en el conjunto del periodo de vigencia del convenio se cifra en el 12 %.

Además, incorpora una cláusula de revisión salarial al alza referenciada al IPC de cada año, al tiempo que el preacuerdo prevé una reducción anual de 12 horas durante la vigencia del convenio, distribuida en cuatro horas en 2027, 2028 y 2029. También se acuerda fijar las vacaciones anuales en 22 días laborables.

El texto consensuado incluye la creación de espacios específicos de trabajo para abordar cuestiones relevantes como la clarificación del régimen de cálculo de la prima de productividad, la actualización del nomenclátor de puestos de trabajo, la incorporación de medidas LGTBI conforme a la normativa vigente y la negociación de un protocolo de inclemencias meteorológicas ajustado a la realidad organizativa de las empresas del sector.