El Hospital del Vinalopó de Elche premia la innovación, la humanización y el compromiso social

El Hospital Universitario del Vinalopó de Elche ha entregado este lunes sus premios anuales ‘Defensores de la Salud’, que han cumplido su decimosexta edición y en los que se ha reconocido la labor de profesionales sanitarios, entidades, asociaciones, proyectos innovadores e historias de pacientes al poner en valor el compromiso con la salud, el bienestar, la investigación y la atención a las personas.

Durante el acto, celebrado en el Salón de Actos del hospital, se han entregado ocho premios distintos en otras tantas categorías.

El proyecto ‘Elche cardioprotegida’ del Ayuntamiento ilicitano ha recibido el Premio a la Educación y la Prevención en Salud; y el joven ciudadano de nacionalidad marroquí Marouane Abatouy, que en el mes de julio del pasado año evitó que un hombre se quitara la vida saltando desde el puente del Bimil·lenari de Elche, ha recibido el Premio a la Intervención Ejemplar.

Además, Amelia García, paciente del hospital ha recibido el reconocimiento en el apartado Historia del Paciente, en reconocimiento a una historia propia marcada por la fortaleza y la resiliencia.

La Asociación Juegaterapia ha recibido el Premio a la Solidaridad y Humanización Sanitaria; la psicóloga y sexóloga María Esclapez ha recibido el Premio a la Divulgación en Saluda; el Proyecto AVATAR VR ha sido reconocido en la categoría Innovación Sanitaria; mientras que el Premio a la Investigación aplicada con impacto en la salud ha sido para Sycai Medical, que es una startup especializada en inteligencia artificial para la detección precoz de lesiones abdominales y cáncer de páncreas.

Por último, el Premio al Profesional sanitario del año ha ido a manos de la especialista en enfermería del hospital María Teresa Carceller en reconocimiento a su trayectoria, vocación y compromiso con los pacientes.