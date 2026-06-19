La redada contra las falsificaciones en el mercadillo del campo de fútbol de Elche se cierra con 62 puestos desmantelados

Más de 25.000 kilos de productos falsificados; 62 puestos de venta ambulante desmantelados; y 90 detenidos. Son tres de las cifras del balance de la macroperación policial contra las falsificaciones llevada a cabo el pasado día 7 de junio en el mercadillo del campo de fútbol del Elche Club de Fútbol (CF)l.

Ese día se desplegaron en el mercadillo unos 200 agentes en una operación en la que participaron agentes de la Policía Nacional, la Interpol, la Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, así como trabajadores de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que tiene su sede central en Alicante.

El operativo también contó con la participación en tareas de apoyo de la Policía Local de Elche.

La Policía Nacional ha desvelado hoy que entre los detenidos están los dos administradores y el encargado de la sociedad responsable de la gestión y explotación del mercadillo, estando la entidad del Elche CF, propietaria del espacio en el que se montan los puestos, que es el aparcamiento del estadio, “completamente desvinculado de la gestión ordinaria del mercadillo”, según ha recalcado la Policía Nacional que ha añadido que la entidad franjiverde “tampoco” es “partícipe de las actividades desarrolladas por los vendedores de los puestos instalados en el recinto”.

A todos los arrestados se les atribuye un presunto delito de contra la propiedad intelectual.

El grueso de los productos falsificados intervenido ha sido camisetas y equipaciones de selecciones nacionales de fútbol que están disputando estas semanas el Mundial México-Estados Unidos-Canadá, si bien, también hay prendas de ropa de las mismas características de los clubes donde habitualmente juegan los futbolistas que están presentes en el Mundial de fútbol.