Detienen a una pareja por secuestrar y agredir sexualmente a una mujer que logró escapar en Petrer

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil, iniciada a instancia de agentes del Cuerpo Nacional de la Policía de Elda, ha finalizado con el arresto en un municipio de la provincia de Valencia de dos personas (un hombre y una mujer) por la detención ilegal, agresión sexual y robo, entre otros delitos sufrido por una mujer, vecina de la localidad de Guardamar del Segura, que logró escapar de sus captores en una gasolinera de Petrer cuando iba maniatada en el maletero de un coche.

En un descuido de los ahora arrestados, la víctima se refugió en el interior del cuarto de baño de la estación de servicio. Varios ciudadanos que vieron a la mujer salir del maletero del vehículo advirtieron de ellos a la Policía Nacional de Elda que movilizó dos patrullas al lugar.

Los agentes encontraron a la mujer en el cuarto de baño. Tenía las manos atadas con una cuerda y la boca tapada con un calcetín sujeto con cinta adhesiva y que le impedía poder hablar.

La mujer relató a los agentes que dos personas que se encontraban unos días residiendo con ella en su domicilio de Guardamar del Segura la habían tenido retenida dos días en la vivienda, atándola de pies y manos, agrediéndola sexualmente y obligándola a realizar transferencias de dinero de su cuenta bancaria.

La investigación policial ha aclarado que los detenidos realizaron extracciones de dinero de la cuenta bancaria de la víctima por valor de casi 5.000 euros, así como transferencias bancarias y distintos intentos de solicitud de créditos bancarios, llegando a ocasionar a la víctima un perjuicio de más de 24.000 euros.

Agentes de la Guardia Civil localizaron el vehículo en el que iban los implicados en el municipio valenciano de Jalance, donde se practicaron los arrestos.

Tras ser puestos a disposición judicial, los dos detenidos han ingresado en prisión.