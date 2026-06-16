El Eldense tendrá que armar un nuevo ataque en Segunda

El Eldense ya prepara la próxima campaña en Segunda División tras el ascenso conseguido hace justo un mes. La idea de la dirección deportiva es mantener a la mitad de la plantilla y elevar el nivel con fichajes en prácticamente todas las líneas. La delantera habrá que renovarla por completo.

Dioni Villalba, como avanzó Radio Marca Málaga, apunta al Juventud Torremolinos. El punta andaluz ya se ha despedido de algunos miembros del Eldense y solo quedan flecos para la confirmación oficial de su salida. Va a abandonar el Nuevo Pepico Amat sin hacer efectiva la renovación estipulada por haber anotado un mínimo de diez goles.

El otro '9' de la plantilla azulgrana, que ha jugado cedido en la segunda vuelta en Primera RFEF, es Hugo Alba. El atacante natural de Petrer volverá a su club de origen en Serbia, ya que se trataba de una operación de préstamo simple. Otra cosa es que se pudiese negociar una nueva cesión a Elda, algo que ahora mismo parece muy poco probable.

Hugo Alba no ha tenido el protagonismo deseado en el cuadro azulgrana. Aterrizó en el mercado invernal como un fichaje muy demandado por la afición. La realidad es que anotó un gol clave ante el Cartagena, pero el jugador esperaba contar con más oportunidades a las órdenes de Claudio Barragán.

El otro jugador que puede actuar como '9' es Nacho Quintana. El héroe del ascenso, autor del doblete ante el Atlético Madrileño, tiene renovación automática por el ascenso. Debe ser una pieza clave en el regreso a Segunda División, aunque varios conjuntos de la categoría de plata le siguen la pista.

La dirección deportiva de Víctor Lafuente, a expensas de conocer el límite salarial del que dispone para fichar, deberá incorporar como mínimo a dos delanteros en el mercado estival. De momento, desde el club se transmite calma. Otra cosa es la paciencia de la afición, que quiere ver cómo el proyecto para la temporada 2026-2027 echa a andar.