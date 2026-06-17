Una operación policial desplegada en cinco municipios del país, entre ellos Elche, retira del mercado 66.0000 camisetas falsas de equipos de fútbol

El amplio dispositivo de inspección policial desplegado por el pasado domingo 7 de junio en el mercadillo del campo de fútbol de Elche formó parte de una operación mucho más amplia en el conjunto del país, que contó con inspecciones también en los municipios de Dénia, Madrid, Barcelona y Málaga.

El operativo fie llevado a cabo por la Policía Nacional, la Europol, la Oficina Europea contra el Fraude y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

A la espera de conocer el balance concreto del dispositivo desplegado en Elche, que se estima se hará público en los próximos días, en el conjunto de inspecciones realizadas en el país se intervinieron más de 66.000 camisetas y equipaciones completas de equipos y selecciones nacionales de fútbol falsificadas cuyo valor de venta en el mercado superaría los dos millones de euros, mientras que el perjuicio económico para los titulares de los derechos de propiedad industrial se estima en más de siete millones de euros.

Ese material incautado ha sumado un peso superior a las 16 toneladas de ropa por lo que, como ocurrió en Elche, para ser retirado se emplearon camiones de grandes dimensiones y capacidad.

Operación contra las falsificaciones en el mercadillo del campo de fútbol de Elche. | Policía Nacional

Un total de 95 detenidos por el momento

Hasta el momento se ha detenido a 95 personas en los cinco municipios en los que se ha actuado. Todas están acusadas de presuntos delitos contra la propiedad industrial.

La actuación, que ha estado liderada por la Policía Nacional, se ha desarrollado ante la llegada masiva de falsificaciones con motivo del Mundial de Fútbol 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá.

Todas las prendas intervenidas imitaban diseños, escudos y elementos distintivos de diferentes selecciones nacionales y presentaban una calidad muy inferior a los productos originales. Estaban destinadas a su comercialización ilícita a través de mercadillos, venta ambulante ilegal, plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

En Elche, la operación policial tuvo lugar en el mercadillo de los domingos en el estadio ‘Manuel Martínez Valero’, feudo del Elche Club de Fútbol (CF), al tiempo que en otros emplazamientos se llevaron a cabo inspecciones en naves industriales, domicilios y puntos de almacenamiento vinculados a empresas de paquetería.