Anselmi: "Me gusta llegar a un club y saber a quién representamos"

Martín Anselmi es la apuesta de Christian Bragarnik para el proyecto del Elche en Primera División tras la salida de Eder Sarabia. Tiene 40 años, es de Buenos Aires y ya cuenta con experiencia en Europa. Dirigió en 2025 al Oporto, aunque su periplo en Portugal apenas duró seis meses. Ha entrenado en Chile, Ecuador, México y Brasil.

De la amplia lista de candidatos que había en la planta noble del Martínez Valero, Bragarnik ha optado por uno de los menos conocidos en el panorama nacional. Sin embargo, la fe del propietario del Elche en el preparador de Buenos Aires es total para darle continuidad a una filosofía instaurada por Beccacece y Sarabia.

En una extensa entrevista en Clank!, con Juan Pablo Varsky, Anselmi se define como un entrenador de la escuela 'bielsista'. Periodista de profesión, vendió su moto en 2012 para acudir a España a presenciar la final de Copa del Rey entre Barcelona y Athletic con el objetivo de conocer a Marcelo Bielsa. El encuentro fue breve y motivado por la pasión de Anselmi por Newell's.

Martín Anselmi ha dirigido a muchos equipos sin tener una gran carrera como jugador, algo que resulta curioso por la juventud del nuevo técnico del Elche. "Tengo muy claro que yo no puedo corregir nunca un gesto técnico", admite Anselmi. "Puedo ayudar al futbolista a saber dónde tiene que pasar la pelota", añade.

El bonaerense reconoce que, cuando llega a un club, le gusta "conocer la cultura y saber a quién representamos". Anselmi llega a Elche tras dos experiencias no muy positivas en Oporto y Botafogo a nivel de resultados, pero consciente de que la aventura en España es una gran oportunidad para su carrera como entrenador.