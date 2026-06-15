Universidad

Los colegios Newton College y Carmelitas de Elche en el top ten de la nota media más alta de las PAU en la UMH

La universidad pública ilicitana logra la mejor nota media de la Comunitat Valenciana en la Selectividad

Onda Cero Elche

Elche |

Universidad Miguel Hernández de Elche.
Universidad Miguel Hernández de Elche. | Onda Cero Elche

Los colegios Newton College y Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) de Elche se han situado este año en el top ten de los centros adscritos a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche cuyos alumnos han logrado una mayor nota de Selectividad.

El Newton College ha sido el segundo de los distritos de la UMH que ha logrado una mejor nota media con 7,45 puntos y en ese ranking el colegio Nuestra Señora del Carmen se ha situado en la cuarta posición con 7,22 puntos.

El 95,9 % de los alumnos que han realizado los exámenes de las Pruebas de Acceso a la UMH de Elche en la convocatoria de junio los han aprobado y la universidad ilicitana ha sido en la que mayor nota media se ha registrado entre las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Esa nota media en la Fase Obligatoria de la Selectividad se ha cifra en 7,30 puntos.

El plazo de revisión de notas de la Selectividad está abierto hasta este próximo miércoles, día 17 de junio, al tiempo que el periodo de preinscripción para los alumnos que se han presentado a las PAU en junio se extiende desde hoy hasta al 3 de julio. Los alumnos pueden presentar sus solicitudes a través del asistente telemático de la Consellera de Educación y Universidades.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer