Los colegios Newton College y Carmelitas de Elche en el top ten de la nota media más alta de las PAU en la UMH

Los colegios Newton College y Nuestra Señora del Carmen (Carmelitas) de Elche se han situado este año en el top ten de los centros adscritos a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche cuyos alumnos han logrado una mayor nota de Selectividad.

El Newton College ha sido el segundo de los distritos de la UMH que ha logrado una mejor nota media con 7,45 puntos y en ese ranking el colegio Nuestra Señora del Carmen se ha situado en la cuarta posición con 7,22 puntos.

El 95,9 % de los alumnos que han realizado los exámenes de las Pruebas de Acceso a la UMH de Elche en la convocatoria de junio los han aprobado y la universidad ilicitana ha sido en la que mayor nota media se ha registrado entre las cinco universidades públicas de la Comunitat Valenciana. Esa nota media en la Fase Obligatoria de la Selectividad se ha cifra en 7,30 puntos.

El plazo de revisión de notas de la Selectividad está abierto hasta este próximo miércoles, día 17 de junio, al tiempo que el periodo de preinscripción para los alumnos que se han presentado a las PAU en junio se extiende desde hoy hasta al 3 de julio. Los alumnos pueden presentar sus solicitudes a través del asistente telemático de la Consellera de Educación y Universidades.