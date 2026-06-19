La campaña de abonos del Eldense ya está en marcha... y la planificación deportiva también

El Eldense echa a andar tras unas semanas de incertidumbre que han generado cierta inquietud entre la afición. La campaña de abonos, con el lema 'Fe en el destino', ya está en marcha. Después de una desafortunada gestión comunicativa inicial que provocó críticas entre la parroquia azulgrana, este miércoles se iniciaban las renovaciones vía online.

El próximo lunes comenzará la venta presencial en taquillas del Nuevo Pepico Amat. Se ha dado más margen del previsto inicialmente, así que los abonados de la pasada campaña en Primera RFEF pueden renovar su compromiso con el Eldense hasta el próximo lunes 6 de julio.

El silencio de las últimas semanas no ha ayudado a rebajar la inquietud, aunque desde las oficinas del Nuevo Pepico Amat aseguran que se ha estado trabajando a destajo para resolver algunos asuntos con la Liga. Se ha especulado incluso con un posible cambio de rumbo en la gestión del club, algo que ahora mismo está descartado según distintas fuentes consultadas.

En las últimas semanas se han producido también algunos cambios a nivel interno en la entidad, con la presencia de nuevos actores y el cambio de funciones de otros. El salto a Segunda División va a conllevar cambios en el organigrama de la entidad azulgrana.

A nivel deportivo, el área que dirige Víctor Lafuente trabaja con la idea de ejecutar en torno a una docena de fichajes. A nadie se le escapa que el límite salarial va a ser bajo, por lo que la intención es apostar por cesiones desde Primera División de jugadores que no entren en los planes de sus técnicos.

Prácticamente todas las líneas serán reforzadas. Para los extremos, la dirección deportiva ha cerrado las llegadas de Jorge Rastrojo y Rodri Val, como avanzó el periodista Ángel García. Se trata de dos fichajes atados antes del final de temporada y que eran válidos tanto para Segunda como para Primera RFEF.

Las renovaciones también siguen perfilando el proyecto del Eldense para la categoría de plata. Los azulgranas han anunciado la continuidad de Guille Macho, Borja Calvo, Marcos Bustillo y Jesús Clemente. También se han blindado con Floris Smand hasta 2028, aunque el mercado se prevé largo y en el Nuevo Pepico Amat creen que llegarán ofertas por el neerlandés. El siguiente en renovar apunta a ser Álex Serradell.

En el apartado de salidas, después de la ya confirmada marcha de Dioni rumbo al Juventud Torremolinos, se siguen produciendo movimientos. Según El Record, Manu Molina tampoco continúa en Elda. Hay una larga lista de cedidos que regresan a sus clubes de origen: Ramón Vila, Jaime Vallejo, Rafa Núñez, Hamza Bellari, Rubén Quintanilla o Hugo Alba. Alguno de ellos ya es libre para negociar su futuro, como el lateral izquierdo tras el descenso del Real Zaragoza.

Por último, en las oficinas del Nuevo Pepico Amat también se miran con lupa los casos de jugadores con contrato en vigor que no cuentan para Claudio Barragán. Uno de esos casos lo protagoniza Dario Dumic, quien apenas ha contado en la categoría de bronce.