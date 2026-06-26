Tenis de mesa contra el parkinson en Elche con la colaboración de Fundación Eurocaja Rural

Elche acoge este sábado, en horario de 09:30 a 13:30 horas, un torneo solidario de tenis de mesa a favor de la Asociación Parkinson del municipio ilicitano. Se desarrollará en el pabellón Esperanza Lag y tiene por finalidad recabar fondos para mejorar la calidad de vida de los enfermos de parkinson

El evento está organizado por la Asociación Parkinsometros y cuenta con la colaboración de Fundación Eurocaja Rural. El Ayuntamiento de Elche también se ha sumado y colabora en una jornada que unirá deporte, participación y compromiso social en el Esperanza Lag. Las inscripciones se agotaron, por lo que se prevé un gran ambiente en las diferentes categorías.

Desde la organización ponen en valor la importancia del ejercicio físico y, en concreto, del tenis de mesa para las personas que tienen parkinson. Aseguran que ayuda a retrasar la progresión de la enfermedad y mitigar los síntomas de la misma.