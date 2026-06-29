La campaña de solidaridad de la comunidad venezolana de Elche llena en dos días más de 125 cajas con productos y material humanitario

La comunidad venezolana residente en Elche, que está integrada por 2.047 ciudadanos y ciudadanas inscritas en el censo municipal, ha puesto en marcha una campaña solidaria en la que, en apenas dos días, el sábado y el domingo, ha recogido más de 125 cajas de productos como medicinas y material sanitario de curas, alimentos no perecederos o productos de higiene personal tanto para adultos como para niños.

Hoy también se va a recoger material. Va a ser de 12:00 a 17:00 horas en el establecimiento'El Gordito Cafe' ubicado en la calle Ruperto Chapí de Elche.

Cajas con ayuda humanitaria para Venezuela recogidas en la campaña de solidaridad de la comunidad venezolana de Elche. | Onda Cero Elche

Las personas interesadas en realizar una donación lo pueden hacer aún hoy en ese horario, teniendo en cuenta que, para poder ser enviados sin problemas, es importante que ninguno de los productos vaya en un formato spray.

Con la colaboración de una empresa ilicitana de propietarios de origen venezolano, ese primer contingente de ayuda partirá de Elche rumbo a su destino en las próximas horas. Será movilizado en avión yendo desde el Aeropuerto Alicante-Elche 'Miguel Hernández' al Aeropuerto Madrid-Barajas para, haciendo escala en Panamá, llegar al Aeropuerto de Valencia de Venezuela, que es el único que en la actualidad está abierto en el país a vuelos comerciales.

Ese aeropuerto venezolano está a unas tres horas de distancia de Caracas, capital del país iberoamericano.

La comunidad venezolana que reside en Elche, promotora de la iniciativa, está en estos momentos tramitando la canalización de ese envío a través de una entidad humanitaria local que opera en Venezuela, concretamente la Compañía de Jesús, que está trabajando en las zonas afectadas para que todo ese contingente solidario llegue directamente a esas áreas.

En Elche, de forma paralela a la iniciativa llevada a cabo por la comunidad venezolana, se está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento ilicitano para definir otras acciones de ayuda a las víctimas y damnificados de los terremotos de Venezuela del pasado día 24 de junio.

Más de 1.500 fallecidos

Según las últimas cifras oficiales, el doble terremoto sufrido en la zona norte de Venezuela ha dejado al menos 1.500 muertos y más de 3.100 heridos. Cinco días después de los seísmos se sigue buscando víctimas debajo de los escombros porque continúa habiendo unas 50.000 personas en paradero desconocido y aún se están encontrando supervivientes.