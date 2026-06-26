Elche cierra la primera campa de vehículos del entorno del aeropuerto y última más clausuras

El Ayuntamiento de Elche ha clausurado en la pedanía de Torrellano, en el entorno del Aeropuerto Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, una campa de una superficie de unos 20.000 metros cuadrados habilitada para el estacionamiento de coches. En esa instalación había unos 500 vehículos, que ahora han quedado bajo tutela en esa parcela de la Policía Local hasta que sean retirados por sus propietarios.

El motivo por el que se ha cerrado es por carecer de licencia de apertura y es la primera instalación de esas características que se cierra, si bien el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que ha informado de ese cierre hoy, ha adelantado que en las próximas semanas se va a proceder a la clausura de nuevas campas del entorno del aeropuerto ya que, según ha explicado, están avanzados los procedimientos administrativos incoados tras las inspecciones llevadas a cabo por la Policía Local.

El alcalde ilicitano ha señalado que se han identificado 110 campas emplazadas en las inmediaciones del aeropuerto, que en su conjunto ocupan una superficie de más de un centenar de hectáreas, habiéndose llevado a cabo hasta 81 inspecciones en las que se han detectado irregularidades administrativas de todo tipo. Muchas de ellas son subsanables por lo que se ha dado un plazo para ello, pero otras no lo son habiéndose con ello inicio el procedimiento para clausurar la instalación.

El alcalde de Elche también ha advertido que se está detectando que propietarios de terrenos en el entorno del aeropuerto están alquilando parcelas para su uso como campas de estacionamiento de vehículos pese a que la instalación de ese tipo de instalación está “prohibido”. Por ello ha pedido a esos propietarios que desistan en ello porque las campas serán clausuradas.