Un hombre resulta herido tras sufrir un accidente cuando practicaba parapente en la zona del Faro

Un hombre de 40 años resultó herido en la tarde del pasado sábado tras sufrir un accidente en la zona del Faro de Santa Pola cuando practicaba parapente.

Un agente de la Policía Autonómica fuera de servicio, que fue testigo del accidente, dio aviso al 112 y la Policía Local de Elche se encargó de coordinar sobre el terreno las labores de rescate y atención al deportista herido.

Hasta el lugar del suceso, la zona del Camino del Carabassí, en el entorno de Arenales del Sol y Santa Pola, se movilizó una ambulancia del Servicio Médico de Atención Urgente (SAMU) y una dotación de Soporte Vital Básico (SBV), así como un helicóptero sanitario, que evacuó al herido hasta el Hospital General Universitario de Elche.

Durante la intervención también colaboraron agentes de la Policía Local de Santa Pola, que prestaron apoyo en las labores de aseguramiento del lugar, coordinación del operativo y asistencia a los recursos sanitarios.

Según han informado este lunes fuentes del Ayuntamiento de Elche, a la llegada de los servicios de emergencia al lugar, encontraron al herido consciente, orientado, semi incorporado sobre una piedra y acompañado por el agente de la Policía Autonómica que alertó de lo ocurrido que había prestado la primera asistencia dentro de sus posibilidades, con el objetivo de mantener inmóvil.

El herido manifestaba un intenso dolor en varias zonas del cuerpo. Presentaba lesiones traumáticas, pendientes de las pruebas diagnósticas complementarias para determinar el alcance definitivo.

Las causas por las que el hombre se precipitó al vació cuando practicaba parapente no han trascendido.