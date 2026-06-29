El Hospital General Universitario de Elche proyecta renovar 400 camas de forma progresiva hasta 2029.

El Hospital General Universitario de Elche prevé renovar cerca del 73 % de sus camas de hospitalización. En un proyecto que se va a desplegar de manera progresiva hasta el año 2029, se van a incorporar 400 nuevas camas, que van a sustituir a otras tantas unidades con las que se cuenta en la actualidad.

La actuación va a suponer una inversión total de 1,1 millones de euros y la adquisición de las nuevas camas se va a realizar a razón de 100 camas cada año hasta 2029.

Desde la Conselleria de Sanidad se ha destacado que eso va a posibilitar sustituir el equipamiento actual sin interferir en la actividad asistencial del hospital.

Las nuevas camas eléctricas incorporan prestaciones destinadas a mejorar tanto la atención al paciente como las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios. Entre sus principales características, están las barandillas partidas, los mandos integrados para el paciente y los controles específicos para enfermería, el sistema de frenado centralizado y distintas posiciones de seguridad para situaciones de emergencia.

Además, las nuevas camas dispondrán de funciones específicas para prevenir caídas, mejorar la movilidad de los pacientes y facilitar los cuidados diarios, tales como sistema de frenado centralizado, posiciones de emergencia para reanimación cardiopulmonar y 'shock', luz nocturna, extensión de cama y función sillón. Cada unidad estará equipada con un colchón viscoelástico de altas prestaciones y un soporte para sueros regulable en altura.

El gerente del departamento de salud Elche-Hospital General, Andrés Navarro, ha señalado que esa actuación supondrá "una mejora muy importante" para pacientes y profesionales, "ya que permitirá renovar cerca de tres cuartas partes de las camas de hospitalización del centro con equipamiento más moderno, seguro y adaptado a las necesidades asistenciales actuales".

Además, Navarro ha destacado la renovación de camas proyectadas forma parte del proceso de mejora y modernización de infraestructuras y equipamientos que está llevando a cabo el hospital para adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales y futuras de la población. En este sentido, ha añadido que se van a realizar distintas actuaciones estratégicas “que supondrán una importante transformación del hospital durante los próximos años". Entre ellas, ha citado "la construcción de un nuevo edificio asistencial, con una inversión cercana a los 33 millones de euros, que permitirá ampliar la capacidad asistencial, incrementar el número de quirófanos, reforzar los recursos destinados a salud mental y aumentar la capacidad de hospitalización".