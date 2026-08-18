La hostelería de Elche hace balance “muy positivo” del impacto de las fiestas

Las fiestas de Elche han dejado en el sector de la hostelería del municipio un sabor agridulce. Por un lado, los establecimientos han constatado un mayor volumen de personas en las calles, que han llenado prácticamente a diario bares y cafeterías, pero, han realizado un menor gasto en consumo. Es una tónica que se viene experimentando también en Elche en lo que llevamos de año y el periodo de fiestas no ha sido ajeno a esa situación.

Del 7 al 14 de agosto las calles de Elche han congregado a 557.000 personas, una cifra que según Paqui Solves, presidenta de la plataforma Hostelería ilicitana, ha repercutido de forma “muy positiva” en la restauración de la ciudad. La llegada de visitantes ha desbordado en mayor medida los espacios hosteleros respecto a años anteriores, pero las olas de calor han sido uno de los principales problemas para los establecimientos, en concreto de los que disponen de terrazas.

También ha destacado la subida de precios, inevitable para los hosteleros por el incremento del coste de los productos. Y la falta de personal es ya un problema que acompaña a este sector desde hace años, Paqui Solves ha afirmado que se está trabajando en mejorar las condiciones de los contratos para hacerlos más atractivos, aunque se trata de un largo proceso.

Además, se está registrando un cambio de tendencia respecto a años anteriores en los que, tras las fiestas, los hosteleros tendían a cerrar sus negocios. Asimismo, el perfil del consumidor depende del sector, pero cada vez es más frecuente el internacional: ingleses, alemanes, y, sobre todo, ha crecido la presencia de franceses.