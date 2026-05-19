Grupos de música de once institutos de Elche participan este sábado en una nueva edición de la Mostra de Rock Intercentres

La Rotonda del Parque Municipal de Elche va a acoger este próximo sábado la cuarta edición de la Mostra de Rock Intercentres, que va a reunir sobre el escenario a más de 250 alumnos sobre de once institutos del municipio.

Serán estudiantes de los institutos Carrús, Misteri d’Elx, Sixto Marco, Torrellano, Cayetano Sempere, Pedro Ibarra, Tirant lo Blanc, Victoria Kent, Vicente Verdú, La Torreta e Severo Ochoa.

La Mostra de Rock Intercentres se ha consolidado como un espacio de encuentro y convivencia en el que el alumnado tiene la oportunidad de compartir escenario, mostrar su talento y vivir una experiencia musical colectiva que contribuye a reforzar la creatividad y el enriquecimiento cultural.

María Bonmatí, concejala de Educación y Juventud de Elche, ha destacado que “la Mostra de Rock Intercentres está pensada para que todos los ciudadanos, y en especial los jóvenes con sus familias, puedan disfrutar de la música”.

Por su parte, Martina Chazarro, alumna del IES Sixto Marco, ha animado “a todos a acudir el próximo sábado a la Rotonda del Parque Municipal a disfrutar de La Mostra y de todo e trabajo que hay detrás, toda la dedicación y el esfuerzo que le ponemos tanto alumnos como profesores”.

La Mostra de Rock Intercentres es un evento de acceso libre y comenzará a las 18:00 horas del sábado.