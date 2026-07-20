La Generalitat transferirá 884.000 euros a 73 centros educativos de Elche para instalar climatización

La Generalitat Valenciana va a destinar en Elche 884.000 euros del plan autonómico para que los centros educativos públicos (colegios e institutos) instalen aire acondicionado en sus aulas.

El alcalde del municipio ilicitano, Pablo Ruz, ha explicado este lunes que se trata de “una inversión directa que permitirá a los propios centros educativos acometer, con rapidez y de forma individualizada, las actuaciones que consideren más necesarias para mejorar las condiciones de alumnado y profesorado frente a las altas temperaturas”.

Ruz ha añadido que las aportaciones económicas que se van a articular irán en función de las caracteristicas de cada centro, oscilando entre 5.000 y 25.000 euros por centro y podrán destinarse a actuaciones como la instalación de sistemas de climatización y ventilación, la creación de zonas de sombreado o la mejora de la protección solar.

De la iniciativa promovida por el gobierno autonómico se van a beneficiar 73 centros públicos de Elche: “El objetivo es mejorar el bienestar, la salud y las condiciones de aprendizaje tanto del alumnado como del personal docente”, ha señalado el alcalde de Elche que ha “agradecido el compromiso del presidente de la Generalitat con una medida que permitirá mejorar el confort térmico de las aulas ilicitanas”.

“Esta actuación demuestra que la Generalitat y el Ayuntamiento estamos trabajando en la misma dirección para mejorar nuestras instalaciones educativas y garantizar espacios más confortables para nuestros niños, niñas, jóvenes y docentes”, ha afirmado el primer edil ilicitano.

Además, Pablo Ruz ha recordado que el Ayuntamiento ha climatizado las escuelas infantiles municipales, al tiempo que antes de ello compró 80 aparatos portátiles de aire acondicionado, que han estado funcionando en las instalaciones de las escuelas infantiles municipales y que ahora se destinarán a otras dependencias de titularidad pública.