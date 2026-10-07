La Fiscalía pide cárcel para un hombre por robar tres veces en un mes en la cantina del polideportivo de Torrellano de Elche

La Fiscalía solicita inicialmente cinco años de cárcel para un hombre acusado de ser presuntamente el autor de al menos tres robos en la cantina del polideportivo de la pedanía de Torrellano de Elche.

Todos los robos se perpetraron en el mes de septiembre del año 2024 y, en todos, el procesado habría accedido al interior de la cantidad forzando su puerta de entrada para, a continuación, manipular la caja registradora del establecimiento y apoderarse de un botín de 400 euros.

Además, se acusa al encausado de actuar de la misma manera y en el mismo mes en un restaurante de la pedanía de Elche.

El juicio por esos hechos se va a celebrar mañana en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que tiene sede en Elche.

El hombre se enfrenta a la petición de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas.