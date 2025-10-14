Un estudio de la UMH de Elche encuentra una estrategia que reduce el deterioro del pimiento verde en su conservación en frío

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha identificado una estrategia que permite reducir el deterioro del pimiento verde durante su conservación en frío.

Para ello, durante la precosecha, a través del riego, se ha de aplicar sobre la hortaliza dos hormonas vegetales (acido salicílico y jasmonato de metilo) lo que permite mantener mejor la calidad del fruto y alargar su vida útil.

Así lo concluye ese estudio que ha estado liderado por María Emma García, investigadora del Instituto de Investigación e Innovación Agroalimentaria y Agroambiental (CIAGRO) de la UMH de Elche, y el profesor Pedro Javier Zapata.

Los ensayos realizados concluyen que el tratamiento por riego en los pimientos verdes con las dos hormonas vegetales citadas ha logrado reducir "significativamente" en el pimiento los síntomas de daños por frío y ha favorecido mejorar mejor su firmeza, el color, acidez y capacidad antioxidante, así como ralentizar los procesos de maduración y el proceso de envejecimiento biológico de la hortaliza.

"Las plantas producen jasmonato de metilo de forma natural como una hormona vegetal que participa en los mecanismos de defensa contra estreses y aquí lo hemos utilizado para activar sus defensas en precosecha antes del estrés inducido por el almacenamiento en frío en postcosecha", ha indicado María Emma García que ha añadido que, por su parte, el ácido salicílico es una hormona vegetal relacionada con la respuesta al estrés.

El trabajo forma parte de una línea de investigación del CIAGRO centrada en cómo la cadena de frío afecta a la calidad de diferentes frutas y hortalizas frescas. También, es uno de los estudios centrales de la tesis doctoral de la investigadora Alicia Dobón.