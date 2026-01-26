La Fiscalía pide cárcel para dos exintegrantes del Consejo que gestionaba la residencia de mayores de Aspe

La Fiscalía pide penas de cárcel para dos exintegrantes del Consejo que administrativa la residencia de la tercera de edad de Aspe entre los años 2006 y 2011.

Se trata de la persona que en esa época era su presidente, que se enfrena a 13 años de cárcel, y de quien era el tesorero del centro, para el que se piden ocho años de prisión.

El Ministerio Público atribuye a ambos presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y estafa al generar durante esa etapa de gestión del centro un agujero económico de más de 2,1 millones de euros.

La Fiscalía sostiene que los dos procesados faltaron a la diligencia mínima en la administración económica y financiera del geriátrico y dispusieron de grandes cantidades de dinero en efectivo, incorporándolas a sus patrimonios, lo que desembocó en su situación de insolvencia del centro de la tercera edad.

Además, quien fue el presidente del Consejo también se apropió presuntamente del patrimonio de distintos residentes del centro. En este sentido, la acusación pública cifra esa apropiación en más de 660.000 euros.

La celebración del juicio se ha fijado para este lunes en la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Alicante.