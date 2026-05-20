Un estudio de Fisabio y el Instituto de Neurociencias de la UMH de Elche identifica alteraciones en una proteína implicada en el desarrollo de Alzheimer

Un estudio de investigadores de la Fundación Fisabio y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha identificado alteraciones en una proteína implicada en el desarrollo de alzhéimer.

A juicio de los científicos que han participado en él, los resultados obtenidos permiten "entender mejor por qué se acumula” una proteína amiloide en el cerebro de las personas con Alzheimer.

La investigación identifica una disminución de una proteína concreta (ADAM10), que, en condiciones normales, contribuye a evitar la acumulación del péptido amiloide en el cerebro. Según los resultados, la reducción de esa proteína podría favorecer la formación de placas amiloides y, con ello, contribuir al desarrollo y progresión de la enfermedad de Alzheimer.

El hallazgo ayuda a entender mejor qué está fallando en el cerebro de los enfermos con Alzheimer y por qué se produce la enfermedad. Da pistas valiosas para poder intervenir antes y de forma más eficaz.

El estudio se ha realizado en muestras de tejido cerebral y de líquido cefalorraquídeo de pacientes con alzhéimer y de personas sanas de distintos rangos de edad. Los resultados indican que el descenso de la proteína ADAM10 está directamente relacionado con la enfermedad y no con el envejecimiento, "lo que refuerza su importancia como posible objetivo terapéutico".

El estudio ha sido financiado por la Fundación Fisabio, la Generalitat Valenciana y el Instituto de Salud Carlos III. Se ha realizado en el Instituto de Neurociencias, que es centro mixto de la UMH y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

En la investigación han participado la estudiante de doctorado Adriana Gea y la investigadora principal María Salud García, ambas de Fisabio, en colaboración con los investigadores del Instituto de Neurociencias, el catedrático de la UMH Javier Sáez, la investigadora Inmaculada López y, durante una estancia, Renata Valle Pedroso de la Federal University of São Carlos (Brasil).