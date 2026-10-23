GRAN VARIEDAD DE COCAS SALADAS

La Espiga de Oro celebra San Crispín con los sabores más tradicionales de Elche

Con motivo de la festividad de San Crispín, La Espiga de Oro, quiere poner en valor la tradición panadera y pastelera de Elche, destacando aquellos productos que siguen formando parte del día a día de los ilicitanos

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La Espiga de Oro celebra San Crispín con los sabores más tradicionales de Elche
La Espiga de Oro celebra San Crispín con los sabores más tradicionales de Elche | La Espiga de Oro

Llega la festividad del sector zapatero y en Elche se celebra con productos tradicionales como las cocas saladas, las empanadillas y el pan. En las panaderías y pastelerías La Espiga de Oro, San Crispín, es una de las fechas señaladas y de mayor consumo de sus productos como las cocas saladas y el pan tradicional que siguen siendo los grandes protagonistas de los desayunos, almuerzos y comidas familiares.

A esta oferta se suma una cuidada selección de productos de pastelería con tartas, bollería y otras especialidades de dulces. Y son los sabores tradicionales los que se llevan la palma en San Crispín a través de la larga trayectoria de La Espiga de Oro que combina calidad, cercanía, tradición e innovación en la cultura gastronómica de Elche.

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