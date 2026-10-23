La Espiga de Oro celebra San Crispín con los sabores más tradicionales de Elche

Llega la festividad del sector zapatero y en Elche se celebra con productos tradicionales como las cocas saladas, las empanadillas y el pan. En las panaderías y pastelerías La Espiga de Oro, San Crispín, es una de las fechas señaladas y de mayor consumo de sus productos como las cocas saladas y el pan tradicional que siguen siendo los grandes protagonistas de los desayunos, almuerzos y comidas familiares.

A esta oferta se suma una cuidada selección de productos de pastelería con tartas, bollería y otras especialidades de dulces. Y son los sabores tradicionales los que se llevan la palma en San Crispín a través de la larga trayectoria de La Espiga de Oro que combina calidad, cercanía, tradición e innovación en la cultura gastronómica de Elche.