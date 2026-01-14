El Elche y un reto mayúsculo: no pasa a cuartos desde que quedó subcampeón de Copa

El Elche tiene un partido para la historia este miércoles en La Cartuja. Se mide al Real Betis en los octavos de final de Copa del Rey con los cuartos en el horizonte. Hace 57 años que el equipo franjiverde no supera esta ronda. De hecho, la última vez que lo hizo fue en 1969 y se proclamó subcampeón del torneo.

En la última década se ha plantado en varias ocasiones en octavos de final. La más reciente fue el curso pasado, donde fue apeado en el Martínez Valero por el Atlético de Madrid de Simeone. En 2022, con Francisco en el banquillo y el Elche en Primera, el verdugo fue el Real Madrid.

Sarabia, en la previa del choque en La Cartuja, no quiso hablar de mala suerte en el sorteo. A priori, al Elche le ha tocado el rival más difícil posible y lejos del Martínez Valero. Aún así, el conjunto ilicitano dará la cara en tierras sevillanas y sueña con aprovechar las bajas del Betis para dar la sorpresa.

Los octavos de final se abrieron este martes y no se produjo ninguna sorpresa, aunque los 'grandes' sudaron tinta para colarse en cuartos. El Athletic ganó en la prórroga a la Cultural Leonesa, mientras que el Atlético de Madrid sufrió en Riazor contra el Deportivo. La eliminatoria de Primera entre Real Sociedad y Osasuna cayó del lado donostiarra en la tanda de penaltis.

El Elche tiene claro que la prioridad es la Liga y afronta una cita clave el próximo lunes ante el Sevilla en el inicio de la segunda vuelta. Sin embargo, el hecho de cerrar la jornada le da margen al equipo de Sarabia para recuperarse físicamente. Por ello, se le da máxima importancia a la Copa y al encuentro frente al Betis.