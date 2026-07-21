Elche presenta ‘Ladera limpia, ciudad viva’, una campaña que busca fomentar el civismo y preservar los espacios naturales

El Ayuntamiento de Elche, junto a los alumnos y profesores de los talleres de empleo y formación, han anunciado esta mañana ‘Ladera limpia, ciudad viva’, una campaña de concienciación para denunciar la falta de civismo en cuestiones de limpieza en espacios naturales de la ciudad de Elche, como los alrededores del río Vinalopó, uno de los puntos más transitados.

Por ello el concejal de Promoción Económica, Samuel Ruiz, ha presentado el programa ‘Ladera limpia, ciudad viva’ para el que han recogido la suciedad generada en tan solo un día en un tramo limitado de los alrededores del río Vinalopó, indicada con carteles y organizada por tipo de residuo. Ruiz ha advertido sobre el problema de salud que supone para los ilicitanos y denuncia que son los trabajadores de talleres de empleo y formación quienes se encargan de limpiar esta suciedad, en vez de dedicarse a sus tareas de su formación.

Estos residuos se encuentran muchas veces ubicados en la ladera o zonas inclinadas en las que cuesta especialmente actuar por su difícil accesibilidad. Ahora el concejal pide colaboración ciudadana y depositar los residuos en las papeleras correspondientes para así poder mantener un entorno bien cuidado.