Un total de 1.049 funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Elche van a cobrar en la nómina del presente mes de noviembre el complemento de la Carrera Profesional correspondiente al periodo pendiente de abono comprendido del 1 de enero de este año al 30 de noviembre.

Ese nuevo complemento va a suponer un desembolso global para las arcas municipales de más de 3,3 millones de euros. Su abono ha sido aprobado hoy en una Junta de Gobierno Local convocada de manera extraordinaria y expresa para ello.

“Con esto, lo que hacemos es mejorar la calidad de los servicios para los ciudadanos, que es lo que principalmente nos mueve, y también el rendimiento de los empleados municipales y ese reconocimiento del desarrollo profesional de cada uno de ellos”, ha explicado este martes Juan de Dios Navarro, concejal responsable del área municipal de Recursos Humanos.

El Ayuntamiento de Elche tiene una plantilla integrada por 1.998 funcionarios de los que 1.892 se inscribieron voluntariamente en la convocatoria extraordinaria de carrera profesional. Durante el mes de octubre, fueron evaluados por su superior jerárquico hasta 1.268 empleados municipales que cumplían con los requisitos para el acceso, y se realizaron los informes de valoración.

Tras ese proceso, 1.049 empleados, el 52,5 % del total de la plantilla de empleados públicos, han cumplido los requisitos para acceder al complemento.

El resto de los empleados no lo recibirán por diferentes motivos, como no haber superado la evaluación, haber cesado o no cumplir con el periodo mínimo en servicio activo de tres años.