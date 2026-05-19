Elche impulsa la tramitación del sector E-16 donde se prevé construir 900 nuevas viviendas

El concejal de Estrategia Municipal del Ayuntamiento de Elche, Francisco Soler, ha anunciado la salida a información pública del proyecto de urbanización del sector urbanístico E-16 en el que se estima que se podrá edificar alrededor de 900 viviendas. También tendrá suelo dotacional y zonas verdes.

El Ayuntamiento someterá ahora a información pública el proyecto de urbanización, dando un nuevo impulso a un sector aprobado en el PGOU de 1998 y cuya tramitación comenzó en 2002, aunque sufrió diversas paralizaciones administrativas durante su desarrollo por parte de la Conselleria de Patrimonio y Cultura.

Tras el periodo de exposición pública, los siguientes pasos serán la aprobación definitiva del proyecto de urbanización por Junta de Gobierno y, posteriormente, la aprobación del proyecto de reparcelación, último trámite antes del desarrollo efectivo del sector.

El concejal Francisco Soler también ha señalado que en el sector E-16 se proyectan “mejoras esenciales para mantener los valores culturales relacionados con el Palmeral” y ha apuntado que, entre las actuaciones previstas, se encuentran la recuperación de caminos tradicionales y acequias históricas, la recuperación de riego tradicional de huertos, la creación de nuevas zonas ajardinadas, la conservación de construcciones existentes para uso público y la reconstrucción de elementos tradicionales como la casa del Hort de Sansano y la Casa del Arsenal. Además, se elimina una zona de aparcamiento por estar colindante al Huerto de Sansano.