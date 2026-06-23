Elche destina 190.000 euros a la mejora de accesibilidad en cinco paradas de autobús de la ciudad

Con un presupuesto de 190.000 euros y un plazo de ejecución de un mes, el Ayuntamiento de Elche ha impulsado obras de mejora de la accesibilidad en cinco paradas de autobús urbano emplazadas en el casco urbano del municipio.

Las obras contemplan la mejora integral de la accesibilidad con la nivelación de la acera a la altura de las rampas de los vehículos, la instalación de suelo podotáctil, así como la colocación de marquesinas en las paradas que carecían de ellas y la incorporación de mupis y paneles informativos.

Los trabajos impulsados se están desarrollando en las paradas de autobús de la calle Josefina Manresa, avenida de Jubalcoy y avenida de Alicante (en el tramo más cercana la salida hacia la carretera de Alicante), así como en las calles Orihuela y Pintor Sixto Marco.

El siguiente paso proyectado es la mejora en paradas de autobús de las pedanías.

“El objetivo es mejorar el servicio y sobre todo seguir aumentando la calidad del autobús urbano que es ya el mejor de la provincia de Alicante”, ha afirmado Claudio Guilabert, concejal de Movilidad en Elche.