LEER MÁS La participación sube en Elche y Santa Pola cuatro puntos respecto a las elecciones generales de 2023 y dos en Crevillent

La participación en las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre se ha disparado en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó.

El segundo avance de participación dela jornada, ofrecido a las 18:00 horas, ha constatado que en Elche se ha alcanzado el 72 %, toda vez que a falta de dos horas para el cierre de los colegios electorales han ejercido su derecho al voto un total de 127.195 personas.

En el municipio ilicitano, el aumento de la participación con datos a las 18:00 horas es de doce puntos porcentuales en comparación del dato registrado a esa misma hora en la jornada electoral del pasado año 2023.

En Crevillent, la cifra de votantes es de 15.420, lo que representa el 70,98 % de participación y un incremento de once puntos respecto a la participación a las 18:00 horas de las elecciones generales del año 2023.

Por su parte, en Santa Pola han votado 17.267 ciudadanos y el incremento de la participación respecto a los pasados comicios generales es de casi catorce puntos. La participación a las 18:00 horas se sitúa en la localidad marinera en el 66,74 %.