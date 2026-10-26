La VI Edición de Empleo con Talento reúne a profesionales y empresarios de la provincia

La iniciativa que se ha desarrollado en formato íntegramente online, ha contado con la participación de empresarios, profesionales y especialistas de diferentes sectores que ha compartido experiencias, conocimientos y reflexiones sobre los principales desafios que afrontan las empresas. A través de diferentes jornadas, entrevistas y encuentros empresariales, la sexta edición ha puesto el foco en la importancia de adaptarse a los cambios del mercado laboral, impulsar el talento, fomentar el espíritu emprendedor y aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

Uno de los principales bloques de esta edición ha estado dedicado al emprendimiento y al relevo generacional en las empresas, dos cuestiones fundamentales para garantizar la continuidad y el crecimiento del tejido empresarial de la provincia. Durante las entrevistas se han compartido experiencias reales de empresarios y emprendedores, abordando las dificultades que surgen al poner en marcha un negocio, los errores y aprendizajes que acompañan al crecimiento empresarial y la importancia de saber adaptarse a las nuevas circunstancias. En este apartado se ha contado con la participación de Luis Ángel Mateo, Fundador de AESEC, quien ha aportado su experiencia empresarial, así como con representantes de empresas familiares que han afrontado procesos de relevo generacional, la transformación y evolución del negocio familiar. Las jornadas ha puesto en valor el esfuerzo, la perseverancia, la innovación y la capacidad de adaptación como elementos esenciales para consolidar proyectos empresariales.

Referente a la inteligencia artificial se ha analizado cómo su incorporación está modificando los procesos de trabajo, la organización de las empresas y las competencias que se demandan a los profesionales. El experto Roberto Esclapez, ha abordado la aplicación práctica de la inteligencia artificial en el entorno empresarial, así como la importancia de adquirir competencias digitales para mejorar la empleabilidad y afrontar las nuevas oportunidades profesionales. Se ha destacado que la tecnología no solo está transformando determinados puestos de trabajo, sino que también está generando nuevas oportunidades de negocio y perfiles profesionales especializados. Otros de los temas más preocupantes ha sido el del absentismo laboral y la retención del talento que son desafíos importantes para todas las empresas. Otro de los temas centrales ha sido la situación actual del mercado laboral y las dificultades que encuentran las empresas para atraer, motivar y retener profesionales. En este contexto, Alfredo Muñoz ha abordado el absentismo laboral y la importancia de desarrollar estrategias empresariales que favorezcan la motivación, el compromiso y el sentimiento de pertenencia de los trabajadores.

Las intervenciones han puesto de manifiesto la necesidad de apostar por modelos de gestión de personas que permitan mejorar el bienestar laboral, fortalecer los equipos y favorecer entornos de trabajo más productivos. Asimismo, se ha analizado la evolución del empleo, las necesidades de contratación y la importancia de conectar las competencias profesionales con las demandas reales del tejido empresarial.

La sexta edición también ha dedicado parte de su programación a analizar las nuevas oportunidades que ofrecen la sostenibilidad, la economía circular y la internacionalización de las empresas. De la mano de Inma Lara, se ha reflexionado sobre la creciente importancia de incorporar criterios de sostenibilidad en la actividad empresarial y sobre la necesidad de contar con profesionales preparados para desarrollar estrategias vinculadas a la economía circular. Por su parte, Manuel Lorenzo, experto en internacionalización, ha abordado las oportunidades que ofrece la apertura a mercados exteriores para las empresas y los productos de la provincia. También se ha puesto en valor el emprendimiento vinculado a los productos de proximidad y de

kilómetro cero, destacando la importancia de la colaboración entre empresas, la diferenciación de los productos locales y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales dentro y fuera de nuestras fronteras.

A lo largo de las jornadas se ha insistido en la importancia de generar conexiones entre empresas, profesionales y emprendedores, fomentando las alianzas empresariales y el intercambio de conocimientos. La cooperación, el networking y la participación en organizaciones empresariales se han presentado como herramientas fundamentales para generar oportunidades, compartir recursos y contribuir al fortalecimiento del tejido económico provincial.

Con esta sexta edición, la Asociación de Empresas de Servicios continúa apostando por iniciativas que contribuyan a mejorar la empleabilidad, promover el emprendimiento y acercar a empresas y profesionales las tendencias que marcarán el futuro del mercado laboral. Empleo con Talento se consolida, así como una plataforma de divulgación y conexión empresarial, que permite acercar experiencias y conocimientos de profesionales de diferentes sectores a un público amplio gracias a su formato digital. Desde la organización se destaca la importancia de seguir impulsando espacios que favorezcan el conocimiento, la innovación y la colaboración entre empresas, profesionales, estudiantes y personas que buscan nuevas oportunidades laborales.

Las jornadas y entrevistas de esta sexta edición pueden consultarse a través de la página oficial de Empleo con Talento: www.empleocontalento.es.