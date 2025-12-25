Decretan prisión provisional y sin fianza para los dos detenidos por los homicidios en La Marina de Elche

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elche ha ordenado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los dos hombres detenidos tras atrincherarse en una vivienda de una urbanización de la zona de El Pinet de la pedanía ilicitana de La Marina tras matar a otros dos hombres y herir de gravedad a un tercero.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ambos arrestados quedan investigados en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por dos delitos de homicidio, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda.

Los imputados son de nacionalidad polaca y de 19 y 35 años de edad.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado lunes cuando el propietario del chalé en el que ocurrieron los hechos, que es un ciudadano alemán, avisó a tres compatriotas de que había visto a través de las cámaras de seguridad a los asaltantes en lo que parecer ser que suponía un nuevo intento de allanamiento sobre la finca.

Cuando los compatriotas del dueño de la vivienda, también de nacionalidad alemana, fueron a disuadir a los ocupas, se produjo una pelea en la que los detenidos se emplearon con tal fuerza que acabaron a golpes con la vida de dos hombres de 62 y 50 años de edad, dejando además herido de gravedad a otro de 50 años.

Agentes de la Guardia Civil en el momento de acceder a la vivienda de Elche. | Guardia Civil

Vecinos de la urbanización en la que ocurrió todo alertaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, cuando las dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Local de Elche comenzaron a llegar al lugar, los ahora detenidos se encerraron en el chalé que al parecer habían ocupado ilegalmente, atrincherándose allí durante más de 20 horas, hasta que agentes de una unidad de élite de la Guardia Civil entraron a la fuerza en la finca el martes y los arrestaron.