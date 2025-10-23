En un comunicado

El Consorcio del Baix Vinalopó asegura que se han adoptado medidas contra los malos olores en la planta de basuras de Elche

Ante las quejas de los vecinos del entorno

Onda Cero Elche

Elche |

Instalaciones de la planta de basuras de la sierra del Cremats de Elche. | Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos urbanos del Baix Vinalopó

El Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanosdel Baix Vinalopó, que es la entidad que gestiona la planta de residuos sólidos urbanos de la sierra dels Cremats de Elche, ha asegurado este jueves que en los últimos meses se han adoptado medidas que han posibilitado la reducción de los malos olores en el entorno.

Por medio de un comunicado, la entidad dependiente de la Diputación de Alicante ha añadido que los malos olores sufridos recientemente por vecinos de la zona fueron consecuencia de “un error humano”.

Entre las medidas que se han adoptado a fin de reducir las molestias por olores en la planta están el cambio en el sistema de tratamiento de lixiviados, el cerramiento de la nave de fermentación, la mejora de los procesos de clasificación y selección de residuos, la cubrición de la balsa de lixiviado y la creación de una pantalla verde vegetal.

Además, según se ha destacado desde el consorcio de residuos, se ha puesto en marcha un canal de comunicación específico para recepcionar los avisos y se ha instalado una plataforma para medir la calidad del aire que permite registrar de forma continua las condiciones atmosféricas y la presencia de gases.

Por otro lado, el comunicado público remitido por la entidad apunta a que “se ha reducido significativamente la cantidad de residuos sólidos urbanos procedentes de la Vega Baja, fijando un máximo de 16.000 toneladas y prohibiendo expresamente su entrada durante los meses de julio y agosto”.

