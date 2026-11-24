La rápida adaptación de Roy Revivo a la Liga y el nivel de Germán Valera son dos de las mejores noticias para el Elche en este primer tercio de competición. El israelí, con alguna molestia física tras el parón, se estrenó como goleador en el Ciutat con una asistencia del murciano.

Revivo y Valera han participado, anotando o asistiendo, en cinco de las últimas siete dianas del Elche. De hecho, han participado en todos los tantos en jugada. Los otros dos goles llegaron desde el punto de penalti en el Estadio de Vallecas. Da la sensación que esa conexión en la banda izquierda puede dar muchas alegrías a la parroquia franjiverde.

En el RCDE Stadium, donde el Elche se impuso por 1-3 al Espanyol, los tres goles llevaron el sello de uno u otro. Revivo asistió a Fer Niño en los primeros dos tantos del equipo de Martín Anselmi, mientras que Valera anotó la diana de la tranquilidad en un encuentro heroico al jugar con un hombre menos.

En Vallecas, Valera repitió como goleador con el 0-3 en un contragolpe que recordó mucho al de unas semanas antes en Cornellá. El murciano sacó su versión de asistente para facilitar el gol de Revivo en el Ciutat, aunque el israelí se lo fabricó con una magnífica acción personal y un remate con la derecha, su pierna menos hábil.

El Elche peleó hasta el final por el fichaje de Revivo, esperando hasta el último día de mercado. La jugada le ha salido bien a Christian Bragarnik con un futbolista que ha sido de los más destacados hasta el momento. Con Valera el club franjiverde está tratando el tema de su renovación, aunque todavía sin fructificar las negociaciones.