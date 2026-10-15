Compromís per Elx exige al gobierno local del PP y Vox “continuar” con la colaboración municipal con la Sala de Títeres La Carreta de Elche

El grupo municipal de Compromís per Elx ha exigido este jueves al alcalde, Pablo Ruz (PP), que “asegure una colaboración estable con la Sala de Títeres La Carreta de Elche para garantizar la continuidad” de su “proyecto cultural”.

Esther Díez, portavoz de la formación política, ha explicado que “desde el año 2021, La Carreta recibe un apoyo económico municipal para el desarrollo del centro de títeres, pero desde la llegada al gobierno municipal actual, del PP y de Vox, esa asignación sólo se ha formalizado en los años 2023 y 2025, y en el presente ejercicio “no existe ninguna predisposición por parte de la Concejalía de Cultura a concretar este convenio económico”.

Esther Díez ha recalcado que de los espectáculos de títeres que se programan en la Sala La Carreta “se benefician más de 8.000 niños y niñas y que parte de una compañía que es un referente internacional en este tipo de teatros”.

“Durante su periodo en la oposición, Pablo Ruz ofrecía su apoyo para que el proyecto cultural contara con el respaldo económico municipal y la realidad es que cuando se ha convertido en alcalde, vemos cómo reduce la aportación y cómo, incluso, la deja sin efecto, lo que es un buen símbolo de la hipocresía de este alcalde”, ha dicho Esther Díez que ha avanzado que Compromís va a elevar esa demanda al pleno municipal en forma de Declaración Institucional para que el gobierno tenga que pronunciarse sobre si va a apoyar o no a La Carreta”.

“Entre las demandas incluimos que el Ayuntamiento reconozca la contribución cultural, educativa y social que la compañía La Carreta desarrolla en el municipio, que establezca un marco de colaboración institucional con el centro para garantizar la continuidad de su programación, que se comprometa a proporcionar el apoyo económico necesario para la sostenibilidad del proyecto y que asegure concretamente que en este ejercicio 2026 se da esa asignación”, ha indicado la portavoz de Compromís per Elx.