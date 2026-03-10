Compromís per Elx pide a la Corporación posicionarse frente a la guerra en Irán

El grupo municipal de Compromís per Elx ha presentado una Moción para su debate en el pleno municipal de este mes de marzo en la que se denuncia que Estados Unidos e Israel han vulnerado el derecho internacional con el ataque a Irán iniciado el pasado 28 de febrero y en la que se manifiesta en contra de la reacción de Irán atacando países de su entorno.

Compromís per Elx reclama en esa Moción que la Corporación expresa su apoyo al posicionamiento del Gobierno central de no facilitar que EE.UU. use para la guerra de Irán las bases militares compartidas a Rota y Morón de la Frontera.

La formación política insiste en que la escalada bélica, “además de vulnerar las reglas internacionales”, afecta de manera directa las vidas de todos los ciudadanos por lo que reivindica el no a la guerra.

“Este es el último episodio de un nuevo desorden mundial que busca socavar todos los principios del derecho internacional”, ha afirmado Esther Díez, portavoz municipal de Compromís per Elx, que ha añadido que “las potencias que están alentando esa nueva realidad geopolítica buscan un mundo sin normas donde solo prima la ley del más fuerte y, por eso estamos experimentando un aumento del neoimperalismo, la militarización de la política, la pérdida de calidad democrática y el ensanchamiento de las desigualdades económicas y sociales”.

“La vulneración de los derechos humanos que lleva años perpetrando el gobierno iraní no justifica una escalada bélica que comporta el riesgo de desencadenar una serie de acontecimientos incontrolables en la región más volátil del mundo y que tendrían gravísimas implicaciones para el resto del planeta, por lo que queremos que el Ayuntamiento apoye en el gobierno de coalición español que ha decidido prohibir en los EE.UU. el uso de las bases militares compartidas a Rota y Morón de la Frontera”, ha apuntado Díez que ha concluido que ““a nivel local, vemos como toda esta ofensiva puesta en marcha por Donald Trump y Benjamin Netanyahu tiene ya efectos claros, como la subida de borde un 26 % del precio del petróleo y puede tener graves consecuencias para la industria del calzado a través del incremento del coste de la energía y los problemas logísticos asociados a esta guerra en Oriente Medio”.