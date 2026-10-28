La Comisión de Explotación del Tajo-Segura autoriza el trasvase de 54 hectómetros cúbicos de agua en octubre y noviembre

La Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado un trasvase de 54 hectómetros cúbicos (hm3) de agua para los meses de octubre y noviembre, a razón de 27 hm3 mensuales.

Además, la evaluación en torno a la situación hidrológica en la cabecera del trasvase para el próximo semestre que han realizado la comisión técnica apunta a que el sistema se mantenga en el nivel 2 durante todo ese periodo. Eso supone que, si la situación no cambia, durante ese semestre, se autorizará de manera automática el envío a la cuenca del Segura de 27 hectómetros cúbicos de agua al mes.

Estos volúmenes de agua acordados comenzarán a trasvasarse cuando el canal esté nuevamente operativo.

En estos momentos el trasvase está cerrado como consecuencia de la reparación de dos roturas detectadas en septiembre en La Bujeda, Guadalajara, y en Liétor, Albacete. Son trabajos que se estima que finalizarán en torno a mediados del próximo mes de febrero.

En este sentido, con el objetivo de garantizar la llegada de agua del trasvase a la cuenca del Segura, la Comisión Central de Explotación ha establecido la puesta en funcionamiento de manera “provisional y parcial” del primer tramo del canal del trasvase para que hasta el 31 de diciembre de este año se pueda transferir entre las cuencas del río Tajo y del Segura una parte de los volúmenes que agua que hay aprobados.

Esa solución implica suspender temporalmente las obras del primer tramo, en La Bujeda, para reanudar el servicio durante un periodo limitado, tanto en tiempo como en capacidad. Los trabajos se retomarán a partir del 1 de enero de 2027. Los volúmenes que puedan trasvasarse de entre los ya autorizados se almacenarán en los embalses de Campos del Paraíso y Alarcón hasta que finalicen las obras en ambos tramos, previstas para mediados de febrero de 2027, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.