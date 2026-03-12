Cedelco pone en valor el emprendimiento de los empresarios que fundaron las históricas Paredes, Hiperber, Tempe y Francisco Oliva

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca (Cedelco) ha rendido homenaje este jueves a cinco históricos empresarios ilicitanos.

Se trata José Paredes Castaño, que fundó la empresa de calzado Paredes; Vicente García Torres, que creó Tempe; José y Enersto Bernabeu Pic, fundadores de la cadena de supermercados Hiperber; y Francisco Oliva Clemente, que instauró la empresa Francisco Oliva.

Todos han sido reconocidos por contribuir, de forma ejemplar, al desarrollo económico y a la proyección nacional e internacional de la ciudad.

El homenaje y reconocimiento ha tenido lugar en la calle Trinquet, en el centro de la ciudad, donde se les han colocado placas conmemorativas con el nombre de las empresas que nacieron de la mano e iniciativa de los homenajeados: “Se trata de empresas que han sido modelo de buen hacer, de compromiso con el territorio y de generación de empleo, y que han contribuido a situar a Elche como una ciudad industrial y empresarial de referencia en España, con proyección internacional”, ha destacado Salvador Pérez, presidente de Cedelco.

Desde el colectivo empresarial se ha explicado que la colocación de placas conmemorativas en la calle Trinquet persigue crear un “paseo del emprendimiento ilicitano, visibilizando a quienes han sabido innovar, internacionalizar sus proyectos y construir tejido productivo desde Elche”.