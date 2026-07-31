El calor se mantiene estable durante el fin de semana en Elche, Crevillent y Santa Pola

El fin de semana se presenta con la previsión del tiempo en Elche, Crevillente y Santa Pola sin cambios significativos, al menos en las temperaturas máximas, que se situarán durante las jornadas de sábado y domingo sobre los 33 grados.

Las temperaturas mínimas se presentan en ligero ascenso respecto a los 23 grados de mínima registrados al amanecer durante las jornadas previas. Estos días de inicio de agosto los grados más bajos subirán hasta los 25, con bochorno y calima.

Los cielos se mantendrán variables en el interior y el centro de la provincia, donde se podrían formar incluso algunas tormentas. Durante el día de domingo los cielos estarán despejados con suaves brisas marinas.

El tiempo se va a mantener veraniego, acorde a las fechas del año, sin excesos.