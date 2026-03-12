La cadena Hiperber de Elche inaugura la ampliación de su plataforma logística en Novelda

Hiperber ha inaugurado este pasado miércoles la ampliación de su plataforma logística ubicada en Novelda, que es una infraestructura clave para la operativa de la compañía desde la que se abastece a su red de supermercados.

La cadena ilicitana de supermercados de alimentación ha ampliado en 8.000 metros cuadrados sus instalaciones, alcanzando una superficie total de 20.000 metros cuadrados, realizando una inversión de cerca de seis millones de euros.

La actuación ha permitido incorporar siete nuevos muelles de carga, elevando a 23 el total de una plataforma logística que cuenta ahora con capacidad para almacenar hasta 25.000 palés. Esta actuación supone un importante salto en la capacidad logística de la compañía.

Interior de la plataforma logística de Hiperber e Novelda. | Onda Cero Elche

La ampliación ejecutada permite centralizar el 98 % del almacenamiento de productos de temperatura ambiente y refrigerados.

Inauguración multitudinaria

Al acto de inauguración han asistido cerca de 400 personas.

Acto inauguración de la ampliación de la plataforma logística de Hiperber en Novelda. | Onda Cero Elche

Lidia Bernabeu, directora logística de Hiperber, ha puesto en valor la logística como “una parte esencial de cualquier empresa de distribución” y ha reconocido “el trabajo de todas las personas que forman parte de este centro logístico y que hacen posible que cada supermercado de nuestra red funcione”.

Por otro lado, José Bernabeu, consejero delegado de Hiperber, ha destacado que “la necesidad de reforzar infraestructuras para acompañar el crecimiento de la empresa y seguir abasteciendo cada día a nuestras tiendas y, en última instancia, a nuestros clientes”.

Creación de una veintena de nuevos empleos

La ampliación ejecutada ha generado una veintena de nuevos empleos directos, con lo que la plantilla de la plataforma logística de Hiperber en Novelda alcanza los 115 trabajadores en planta, además de una red de 20 transportistas que operan diariamente desde estas instalaciones.