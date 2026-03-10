El Elche cierra filas en torno a Sarabia en su momento más difícil

Eder Sarabia vive su momento más difícil como entrenador del Elche. El equipo ilicitano atraviesa una dinámica muy negativa que alcanza ya los diez partidos sin ganar. Los franjiverdes siguen fuera de la zona de descenso, pero el Mallorca ya aprieta. A pesar de la mala racha, en el club cierran filas en torno al preparador vasco.

El Elche se ha marcado en rojo el duelo directo frente al Mallorca, que se disputará el sábado 21 de marzo en el Martínez Valero. Antes, tocará visitar el Santiago Bernabéu. Christian Bragarnik sigue confiando en el entrenador bilbaíno y está convencido de que es el idóneo para lograr la salvación.

Este curso está siendo muy distinto al último en Primera del Elche. Francisco comenzó la temporada en la 2022-2023, pero pasaron hasta otros tres técnicos por el banquillo franjiverde: Jorge Almirón, Pablo Machín y Sebastián Beccacece. La idea del propietario es darle continuidad a Sarabia hasta final de temporada.

En el club son conscientes de que el choque ante el Mallorca es una 'final' por la salvación. Solo una debacle en el Bernabéu y otra derrota ante el Mallorca podría provocar un cambio de planes. Sarabia, en las últimas ruedas de prensa, ha resaltado la sintonía y la buena relación con el empresario argentino.

En el vestuario, al menos de puertas hacia fuera, también hay confianza plena en Eder Sarabia. Dituro, una de las voces autorizadas del vestuario, ha repetido un mensaje en esa línea hasta en dos ocasiones en la última semana. Tanto antes como después del encuentro en La Cerámica.

Cierto es que Sarabia vive su momento más complicado en el banquillo del Elche, pero también vivió una situación convulsa al inicio de la temporada pasada en Segunda. El técnico vasco reaccionó a tiempo, evolucionó y consiguió el ascenso a la élite con la entidad franjiverde.