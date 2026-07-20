El Ayuntamiento de Monforte del Cid inicia la última fase de la campaña anual de desbroce y limpieza de caminos rurales

El Ayuntamiento de Monforte del Cid ha iniciado la tercera y última fase de la campaña anual de desbroce y limpieza de caminos rurales, con el objetivo de garantizar unas adecuadas condiciones de seguridad, prevenir el riesgo de incendios y mantener en buen estado los espacios públicos del municipio.

Una actuación con una inversión alrededor de 20 mil euros que comprende el desbroce de 207 kilómetros de caminos rurales y la limpieza de 142 mil metros cuadrados de parcelas municipales.

La campaña, iniciada en abril, con una primera actuación en los caminos próximos a la pedanía de Orito para las fiestas de San Juan, ha adelantado su calendario este año debido al importante crecimiento de la vegetación, favorecido por las abundantes lluvias registradas durante los últimos meses y las elevadas temperaturas de las últimas semanas.

Las labores, continuadas desde el mes de junio, han ido avanzando, progresivamente, desde la zona noroeste del municipio hasta el sur del mismo. Algunos de los caminos también incluidos en la campaña son el Camino de la Casa Costera, el Camino de la Serreta y la Antigua Carretera a Agost, entre otros.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Monforte del Cid reafirma su compromiso con el mantenimiento y la conservación de la red de caminos rurales, una infraestructura esencial para el desarrollo de la actividad agrícola, la movilidad de vecinos y la prevención de incendios. Asimismo, se continuarán realizando actuaciones de desbroce siempre que las condiciones de crecimiento de la vegetación o las necesidades detectadas por los servicios municipales lo requieran.